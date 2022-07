Landbouworganisatie LTO wil niet met Johan Remkes over de stikstofplannen van het kabinet praten. Eerder lieten de boerenorganisaties Farmer Defence Force en Agractie al weten niets te voelen voor overleg met de door het kabinet aangewezen gespreksleider.

LTO Nederland heeft zich gekeerd tegen de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot te reduceren, die vandaag in een verklaring worden omschreven als "een dictaat". De organisatie vreest "met dergelijke grootschalige ingrepen op korte termijn kaalslag op het platteland".

Eerder deze week was LTO nog gematigd positief over een mogelijk gesprek met Remkes, die in een verklaring "een bestuurlijk zwaargewicht met diepe kennis van het stikstofdossier" werd genoemd.

Wel maakte LTO toen al het voorbehoud dat de huidige plannen voor stikstofreducties en de daarmee samenhangende inkrimping van de veestapel bespreekbaar moesten zijn; er moest over "de echte pijnpunten" gesproken kunnen worden. "Is die ruimte er niet, dan heeft een gesprek simpelweg geen zin."

Inmiddels is de organisatie tot de conclusie gekomen dat die ruimte er niet is. "Daarmee blijven de kernbezwaren van LTO overeind: het geheel blijft een dictaat en we vrezen met dergelijke grootschalige ingrepen op korte termijn kaalslag op het platteland."