De gemeente West Betuwe heeft een noodverordening afgekondigd voor Geldermalsen en Meteren. Burgemeester Servaas Stoop wil geen blokkades, betogingen of demonstraties van boerenactievoerders meer rond het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen. De noodverordening geldt voor een week en geeft de politie meer ruimte om op te treden.

In de afgelopen week was het distributiecentrum in Geldermalsen telkens doelwit van blokkades en protesten. Maandag was het distributiecentrum tot ver in de middag geblokkeerd. Dinsdagavond gebeurde hetzelfde. Eerder stonden er ook al boeren met tractors voor de hekken van het bevoorradingscentrum van AH.

"De boeren blijven hun weg vinden naar het distributiecentrum. Afgelopen week is het op meerdere plaatsen in het land flink geëscaleerd door vernielingen en geweld tegen de politie en andere hulpdiensten. Hierdoor is sprake van onrust in de omgeving van Geldermalsen", aldus Stoop.

Hij verbiedt in de noodverordening onder meer het vervoeren van strobalen, betonblokken en vuurwerk. Ook vermommingen als bivakmutsen en mondkapjes zijn verboden, net als het meenemen of gebruiken van alcohol.

Ook Meteren in in de noodverordening betrokken. Het Gelderse dorp ligt tegen het bedrijventerrein van Geldermalsen aan. Demonstranten rijden erdoorheen om bij het distributiecentrum te komen.

Woensdag kondigde de gemeente Midden-Drenthe per direct een noodverordening af voor het gebied rondom het terrein van een Jumbo-distributiecentrum in Beilen. Die noodverordening geldt in elk geval voor vier weken. Steeds meer gemeenten kondigen noodverordeningen af om een einde te maken aan de demonstraties.