Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat Veysel Ü., die op 30 maart twee broers doodschoot in een volle McDonald's in Zwolle, handelde uit voorbedachten rade. Justitie gelooft niet dat er sprake zou zijn geweest van doodslag, zoals de 32-jarige verdachte zelf stelt, en beschouwt het incident als een dubbele moord.

Donderdag vindt een eerste inleidende zitting plaats bij de rechtbank in Zwolle. Ü. is niet op die zitting verschenen. Hij meldde zich enkele uren na de schietpartij bij de politie in Deventer en zit sindsdien vast.

Volgens het OM heeft Ü. een allesbehalve gave, volledige bekentenis afgelegd. Hij beriep zich meermaals op zijn zwijgrecht en zei zich het eigenlijke moment van het schieten niet meer te kunnen herinneren. "Opvallende gaten in zijn herinnering", zo omschreef de officier het geheugenverlies.

De verdachte had op 30 maart een afspraak met Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar. Nadat ze een tijdje hadden gepraat, liep Ü. even weg om vervolgens terug te komen en het vuur op de broers te openen. Hij verschoot elf kogels. "Uitermate doeltreffend", aldus de officier van justitie. "We kunnen stellen dat ieder schot raak was." Beide slachtoffers overleden ter plaatse.

De advocaat van Ü., Esther Blok, stelt dat haar cliënt werd bedreigd door de zoon van Ali Torunlar. Ze zouden een conflict hebben over vermoedelijk crimineel geld. Volgens Blok werd Ü. tijdens het gesprek in de McDonald's weer bedreigd en schoot haar cliënt "in een plotselinge gemoedsopwelling".

Het verschil tussen (dubbele) doodslag en moord "maakt de wereld uit voor de strafmaat", aldus de officier. Een levenslange gevangenisstraf is bij een bewezen verklaarde dubbele moord vrijwel onontkoombaar.