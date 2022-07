Gelderland wil vasthouden aan zijn eigen stikstofmaatregelen en wil van het Rijk geld om de maatregelen uit te voeren. Een voorstel daarvoor is woensdagavond aangenomen door een meerderheid van de Provinciale Staten.

De motie 'Gelderland verdient een Gelderse aanpak stikstof' werd gesteund door zowel conservatieve (CDA, VVD, SGP, 50PLUS en ChristenUnie) als progressieve partijen (GroenLinks, PvdA, D66 en SP). De motie werd ingediend door de SGP.

De partij laat weten dat hiermee "een stevig signaal" aan Den Haag wordt afgegeven. "Kom met geld over de brug, zodat we verder kunnen met het door ons ingezette beleid!", is de oproep aan het Rijk.

Het provinciebestuur van Gelderland meldde vorige maand al dat het zich niet kon vinden in een deel van de stikstofaanpak van minister Christianne van der Wal. En dan met name in de genoemde percentages waarmee de stikstofuitstoot van de landbouw in de Gelderse Vallei en op en rond de Veluwe omlaag moet, waardoor veel boerderijen naar verwachting moeten verdwijnen.

Eerder kwam de provincie al met een eigen stikstofaanpak. Volgens gedeputeerde Peter Drenth worden daarin de landelijke doelen voor stikstofreductie gehaald, "zonder ons landelijk gebied leeg te trekken". De Gelderse partijen roepen het provinciebestuur nu op vast te houden aan de eigen aanpak en bij de minister aan te dringen op meer geld voor de uitvoering.

Ongeveer 200 boeren waren voor de vergadering naar het Gelderse provinciehuis in Arnhem gekomen. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch was de sfeer gemoedelijk. Aan het einde van de avond vertrokken de boeren weer.