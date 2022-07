Boeren die boos zijn op het kabinet wegens diens stikstofplannen hebben uit protest op meerdere plekken langs de Nederlandse snelwegen hooibalen in brand gestoken. Weggebruikers moeten woensdagavond rekening houden met mogelijk verminderd zicht als gevolg van rook.

Er waren flinke branden bij een weg die parallel loopt aan de A12 bij Bleiswijk en langs de A15 bij Geldermalsen, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Verder werden er hooibalen in brand gestoken langs de A6, A7, A37 en A58. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat noemt de brandstichtingen "gevaarlijk" voor automobilisten.

Eerder op de dag trokken boerenactivisten naar een politiebureau in Leeuwarden. Daar werden een zestienjarige jongen en twee mannen vastgehouden die dinsdag bij boerenacties werden opgepakt op verdenking van doodslag. De drie zijn woensdagavond weer vrijgelaten, meldde het Openbaar Ministerie. De boerenactivisten pleitten in Leeuwarden voor de vrijlating van de minderjarige jongen.

Ook elders in het land zijn boerenprotesten. Bij het distributiecentrum van Boni in Nijkerk staan tientallen trekkers. De burgemeester van Nijkerk heeft daar een noodverordening ingesteld. Dat is ook het geval bij het distributiecentrum van de Jumbo in Beilen.

Ook op het Mediapark in Hilversum en op de Dam in Amsterdam zijn weer boerenprotesten. Op de Dam staat een aantal tractors. Volgens een woordvoerder van de politie is het onduidelijk wat zij daar doen, maar "ze willen ongetwijfeld laten zien dat ze ergens tegen zijn".