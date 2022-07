De gemeente Midden-Drenthe heeft per direct een noodverordening afgekondigd voor het gebied rondom het terrein van een distributiecentrum van de Jumbo in Beilen. Er wordt gevreesd dat boeren het centrum voor de derde dag op rij zullen blokkeren.

Afgelopen maandag en dinsdag werd het distributiecentrum geblokkeerd door actievoerende boeren die het oneens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet.

"We hebben nu twee dagen van blokkades meegemaakt en op sociale media gaan oproepen rond om opnieuw blokkades op te werpen", aldus burgemeester Cees Bijl. "Ik vind dat niet wenselijk vanwege verstoring van de doorstroming van het verkeer, de stagnatie van de voedselvoorziening en de openbare orde en veiligheid."

De noodverordening geldt in elk geval voor vier weken. Door de maatregel is het verboden voor mensen zonder "redelijk doel" zich op het terrein te begeven. Wie zich er niet aan houdt, kan drie maanden celstraf of een boete tot 4.350 euro krijgen.