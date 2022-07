De drie boeren die dinsdag werden opgepakt tijdens een protest in Heerenveen, zijn aangehouden vanwege poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat nu onderzoeken wat zich precies heeft afgespeeld en waar de mannen precies van worden verdacht.

Bij het boerenprotest kwam de politie dinsdagavond in actie. Daarbij werd gericht geschoten en werden ook waarschuwingsschoten gelost. Een trekker werd daarbij door een kogel geraakt. Dat gebeurde bij een oprit naar de A32. Drie mannen werden daarbij opgepakt.

De verdachten zijn een 46-jarige man uit de gemeente Opsterland, een 34-jarige man uit de gemeente Heerenveen en een 16-jarige jongen uit de gemeente Heerenveen. Het politieonderzoek gaat zich nu op de gedragingen van het drietal richten. "Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek wordt duidelijk of de personen langer vast blijven zitten of niet. Vooralsnog zitten zij vast", aldus het OM.

De Rijksrecherche doet daarnaast ook onderzoek. Dat is gebruikelijk wanneer de politie schoten lost.

Op sociale media gaan beelden en filmpjes rond van het incident. Ook gaan berichten rond waarin persoonsgegevens van de agenten worden gedeeld. De politie roept op te stoppen met de berichten over de agenten. De berichten zijn namelijk "erg intimiderend en bedreigend", aldus de politie. Het delen van persoonsgegevens (doxing) is strafbaar.

Verbetering: In een eerdere versie schreven wij dat het drietal wordt verdacht van poging tot doodslag, maar dat blijkt niet te kloppen. De mannen zijn in de "hectische situatie daar" opgepakt vanwege poging tot doodslag, maar een woordvoerder legt uit dat nog moet worden onderzocht wat de precieze verdenking is. Dat wordt duidelijk als de boeren worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.