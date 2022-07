De actievoerders die met zo'n twintig trekkers naar het politiebureau in Leeuwarden waar een zestienjarige jongen vastzit waren gekomen, zijn na zo'n twee uur rond 16.30 uur weer vertrokken. Zij vertrokken op verzoek van de ouders van de verdachte, die dinsdagavond werd aangehouden bij een boerenprotest in Heerenveen.

"De ouders willen niet dat de situatie escaleert", laat actievoerster en melkveehoudster Nynke Koopmans weten. Er was ook vrees dat andere groepen zich bij de actie wilden voegen.

"We komen hier voor Jouke, niet om onrust te stoken", aldus Koopmans. Volgens haar staan de Mobiele Eenheid (ME) en politie te paard klaar, maar die zijn niet te zien in Leeuwarden. Aan het verzoek te vertrekken wordt massaal en zonder tegenstribbelen gehoor gegeven. Mogelijk komen de actievoerders woensdagavond of donderdagochtend terug.

De minderjarige verdachte in kwestie zou zijn aangehouden na een politieactie waarbij dinsdagavond gericht werd geschoten en ook waarschuwingsschoten werden gelost. Een trekker werd daarbij door een kogel geraakt bij een oprit naar de A32.

Beelden tonen kogelgat en laten schoten horen

Op sociale media gaan beelden rond van het incident. Daarop wordt onder meer een kogelgat in een tractor getoond.

Op een filmpje is te zien dat agenten ogenschijnlijk met getrokken wapens op de weg staan als een trekker met aanhanger langs een blokkade van de politie rijdt. Dan zijn er op het filmpje schoten te horen. Er is daarop niet te zien dat er op agenten wordt ingereden.

De minderjarige uit Heerenveen is, net als een 34-jarige stadsgenoot en een 46-jarige man uit de gemeente Opsterland, opgepakt voor poging tot doodslag tijdens de boerenprotestactie langs de snelweg A32. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdagmiddag bekend. De verdachten zitten vast in Leeuwarden.

FDF riep op tot protest bij politiebureau

Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) had via een videoboodschap op YouTube opgeroepen te demonstreren bij het politiebureau. De oproep volgde na een tijd van relatieve stilte op onder meer sociale media. De actiegroep zei niet betrokken te zijn geweest bij de organisatie of coördinatie van de recente boerenprotesten.

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland laat weten dat de politie op de hoogte is van de oproep van FDF. "In dit soort situaties bereiden we ons altijd voor. We zullen zien hoe de situatie zich zal ontwikkelen."

Ook elders in het land acties

Ook bij de grensovergang bij Ter Apel zouden boeren protesteren. Volgens RTV Noord is de grensovergang geblokkeerd. Een aantal boeren die met hun trekkers op vliegveld Eelde stonden, is inmiddels weer vertrokken. Het is nog onduidelijk waar ze heengaan.

In Gelderland wordt opnieuw een distributiecentrum geblokkeerd, schrijft Omroep Gelderland. Het gaat om een distributiecentrum van supermarkt Boni in Nijkerk, dat de afgelopen dagen vaker het doelwit was van boerenacties.