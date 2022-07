De start van het onderzoek naar de mogelijkheid dat Ridouan T. met de buitenwereld communiceerde, begon met een verdenking tegen Inez Weski. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) leidde dit onderzoek tot de aanhouding van Youssef T., neef én advocaat van Ridouan T. Het is nooit vast komen te staan dat Weski een rol had in de communicatie van Ridouan T. en zij is dus ook geen verdachte.

De vermeende rol van Weski kwam voort uit een gesprek tussen familieleden van Ridouan T. waarin werd verondersteld dat via USB-sticks gevoelige informatie buiten de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) moesten worden gebracht. Het onderzoeksteam was overtuigd dat dit via Weski moest gaan gebeuren.

Het proces-verbaal van deze verbindingen is opgemaakt in juli 2021 en is nu pas toegevoegd aan het dossier in de zaak tegen Youssef T. In de rechtbank van Amsterdam waar woensdag een zitting diende tegen de man, ontstond hierover de nodige verwarring.

Advocaten Haroon Raza en Yassine Bouchikhi zeiden ronduit verbaasd te zijn dat deze informatie over Weski nu pas wordt verstrekt. Zij hebben namelijk altijd gevraagd of er aanwijzingen zijn geweest dat er via andere personen dan Youssef T. informatie buiten de EBI is gekomen.

Het OM herhaalde dat van enige betrokkenheid van Weski nooit is gebleken en daarom ook niet ontlastend is voor Youssef T. Toch vond het OM de informatie dusdanig sterk dat er vanaf juli 2021 vergaande middelen werden ingezet in de EBI, zoals het opnemen van vertrouwelijke gesprekken tussen advocaat en cliënt.

Weski zegt in een reactie dat haar naam nooit is genoemd. Daarnaast is het "overhandigen van een USB-stick aan iemand in de EBI onmogelijk." De advocaat wijst erop dat er glazen afscheiding is tussen advocaat en cliënt en dat Ridouan T. wordt gefouilleerd. "Dus dit is logistiek onmogelijk en is ook nooit gebeurd!" benadrukt Weski. Zij zegt ook nooit door het OM te zijn ondervraagd.

Verdenking tegen Youssef T. uitgebreid

Uiteindelijk werd voor justitie duidelijk dat het Youssef T. zou zijn die een rol speelde bij het voortgezet crimineel handelen van zijn neef.

De verdenkingen tegen de man zijn inmiddels uitgebreid. Hij wordt er nu ook van verdacht een rol te hebben gespeeld in het omkopen van ambtenaren in Nederland en rechters in Marokko. Het zou gaan om rechters die in Marokko moeten oordelen over de rol van de broers van Ridouan T. bij een vergismoord in Marrakesh. Onduidelijk is of dit ook is gebeurd.

Ook zou Youssef T. betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van moord dan wel poging doodslag of ernstige mishandeling van een voormalig zwager van Ridouan T. Aanleiding zou een vertroebelde relatie tussen de zwager en zijn ex, de zus van T. zijn.