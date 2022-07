Als het aan het kabinet ligt, krijgt Nederland een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers, naast dat in het Groningse Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft hiervoor een stuk grond gekocht in Bant, dat in de Noordoostpolder in Flevoland ligt. Het extra aanmeldcentrum moet de druk op Ter Apel verlichten.

Het COA heeft woensdag bij het college van de gemeente Noordoostpolder een officieel verzoek ingediend voor de bouw van het aanmeldcentrum, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. Het centrum moet komen op een kavel "op loopafstand van het bestaande asielzoekerscentrum te Luttelgeest". De locatie moet voor zo'n 250 tot 300 opvangplekken zorgen.

Het is de bedoeling dat het nieuwe centrum in Bant plaats gaat bieden aan asielzoekers die Nederland net zijn binnengekomen. Op termijn moet Bant een tweede Ter Apel worden, nu nog de enige plek in Nederland waar asielzoekers hun eerste asielaanvraag kunnen doen.

Voor het zover is, zal het centrum in Bant een plek worden waar zij volgens Van der Burg de eerste stappen in de asielprocedure zullen doorlopen. Gedacht moet worden aan het registreren en identificeren van asielzoekers en het uitvoeren van medische checks.

Daarmee is Bant in eerste instantie een soort tweede Budel, een andere plek in Nederland waar asielzoekers op dit moment geïdentificeerd en geregistreerd worden. Dat betekent dat asielzoekers voorlopig eerst nog naar Ter Apel moeten, voordat ze naar Bant (of Budel) gaan.

Gemeente moet centrum nog goedkeuren

Of het aanmeldcentrum in Bant er daadwerkelijk komt, "valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder", waarschuwt Van der Burg. Hij benadrukt dat omwonenden bij de plannen betrokken zullen worden. De verwachting van het kabinet is dat het nog een maand of twee duurt voordat het centrum opengaat.

Van der Burg spreekt van een "belangrijke stap" om asielzoekers te verspreiden. "Nu is het zaak om snel aan de slag te gaan met de realisatie van het aanmeldcentrum en de daarbij horende vergunningenprocedures", zegt de bewindsman. Het kabinet zoekt "onverminderd" door naar meer aanmeldcentra: er moeten er nog twee bij komen. Ook zijn meer opvanglocaties nodig om de asielinstroom "beheersbaar" te maken.

Het is al maandenlang te druk in Ter Apel. Het COA brengt de asielzoekers daarom vaak met bussen naar noodopvanglocaties ergens anders in het land. Maar dat lukt niet altijd: al meerdere keren moesten asielzoekers op stoelen of in door het Rode Kruis opgezette tenten slapen. In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen nog zo'n dertig asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel.