Tien van de elf verdachten die werden gezocht wegens mogelijke betrokkenheid bij rellen bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal hebben zich gemeld bij de politie. Acht van hen zijn aangehouden.

Op 28 juni braken betogende boeren bij het huis van Van der Wal in de gemeente Harderwijk door een politieafzetting heen. De minister was op dat moment niet thuis, maar haar gezin wel. Maandag verspreidde de politie onherkenbare beelden van de verdachten.

De identiteit van de elfde verdachte is nog niet bekend. Als het nodig is, worden herkenbare beelden van deze persoon verspreid.

De politie heeft ook beelden vrijgegeven van ongeregeldheden in Kootwijkerbroek en Stroe. Agenten werden daar belaagd en in het nauw gedreven. Ook werden er vernielingen aangericht. Inmiddels hebben zich in verband met die zaken twee verdachten gemeld.