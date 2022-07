Zo'n dertig asielzoekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tegen RTV Noord. Er waren wel bussen om de asielzoekers ergens anders te brengen, maar de mensen gingen niet mee omdat ze onder meer bang waren te laat te komen bij hun afspraak woensdag.

Het is al maandenlang te druk in Ter Apel. Het COA brengt de asielzoekers daarom vaak met bussen naar noodopvanglocaties ergens anders in het land. Maar dat lukt niet altijd: al meerdere keren moesten asielzoekers op stoelen of in door het Rode Kruis opgezette tenten slapen.

Dinsdagavond had het COA wel bussen klaarstaan om de asielzoekers weg te brengen, maar zij wilden niet mee. Asielzoekers zeiden bang te zijn om hun afspraak bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te missen. "Wij hebben gehoord dat als we die afspraak missen, we erg lang moeten wachten voordat we geholpen worden", zegt een van hen tegen RTV Noord.

De woordvoerder van het COA bevestigt dat de mensen niet mee wilden uit angst dat hun asielprocedure vertraging oploopt. "Mensen in verschillende stappen van het aanmeldproces zijn op verschillende plekken terechtgekomen, omdat het zo druk is in Ter Apel", zegt ze tegen RTV Noord. "Soms komen ze de volgende dag terug en anderen van andere locaties pas later. Mensen zitten daardoor op verschillende plekken en in verschillende stappen in het aanmeldproces. Het overzicht waar iedereen zit, is niet het helderst op het moment"