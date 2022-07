Vruchtbaarheidsarts Jos Beek uit Leiden verwekte eind vorige eeuw niet 21, maar zeker 41 kinderen met zijn eigen zaad. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de commissie-Braat in opdracht van het Alrijne Ziekenhuis. De inmiddels overleden Beek heeft zijn praktijk in het voormalige Elisabeth Ziekenhuis langer doorgezet dan eerst werd gedacht.

Het ziekenhuis maakte in februari bekend dat Beek zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Daar waren voor zover bekend 21 kinderen uit voortgekomen. De wensouders waren er niet van op de hoogte dat hun behandelende arts zijn eigen sperma gebruikte.

Nu blijkt dat Beek dat langer deed dan werd gedacht. Zo blijkt zijn praktijk niet tot 1986 onderdeel te zijn geweest van het Elisabeth Ziekenhuis, maar tot 1998. Beek gebruikte tot zeker 1990 zijn eigen sperma bij de vruchtbaarheidsbehandelingen.

De commissie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Beek zijn eigen sperma gebruikte als hij met de wensouders had afgesproken het zaad van de wensvader te gebruiken.

Beek had zeldzame erfelijke aandoening

Daarnaast blijkt dat de vruchtbaarheidsarts een zeldzame erfelijke aandoening had. Het gaat om een aandoening waarbij de drager van dit gen zelf niet risico van de ziekte loopt, maar het kind wel ziek kan worden als beide ouders het gen dragen.

Dat blijkt te zijn gebeurd. Een vrouw bij wie Beek zijn eigen zaad gebruikte bij de vruchtbaarheidsbehandeling, kreeg twee kinderen die nog voor hun eerste verjaardag kwamen te overlijden. De vrouw zegt dat Beek bij haar op bezoek kwam na het overlijden van het eerste kind en dat hij tegen haar zei dat de donoren neven hadden kunnen zijn. Toen ze op een later moment weer bij Beek kwam met haar kinderwens, liet hij weten gestopt te zijn.

De donorkinderen zijn op de hoogte gesteld van de zeldzame erfelijke aandoening van Beek. Zij krijgen hulp van een erfelijkheidsarts.

Beek is niet de enige arts van wie bekend is dat hij zijn eigen sperma gebruikte bij wensouders. Zo verwekte vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat zeker 81 kinderen op deze manier en is van Jan Wildschut bekend dat hij 47 donorkinderen verwekte.