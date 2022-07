Een kleine groep boeren blokkeert woensdagochtend opnieuw een distributiecentrum van supermarkt ALDI in Drachten. Verder zijn er op dit moment geen (grote) boerenacties gaande bij distributiecentra of op openbare wegen. Bij Groningen Airport Eelde staat woensdagochtend wel een boerenprotestactie gepland.

De gemeente Tynaarlo, waar het Groningse vliegveld in ligt, verwacht dat er zo'n duizend boeren komen demonstreren. Zij zijn van plan om vanaf 9.00 uur de aankomst- en vertrekhal van de kleine luchthaven te blokkeren.

Burgemeester Marcel Thijsen heeft gezegd dat met de boeren is afgesproken dat de landingsbanen vrij blijven. Ook moet het vliegveld vrij blijven voor orgaanvluchten voor het UMCG in Groningen en traumahelikopters. Er stonden woensdag geen commerciële vluchten van en naar Groningen Airport Eelde gepland.

Aan bijna alle blokkeeracties bij distributiecentra van supermarkten in Nederland kwam dinsdagavond na twee dagen een einde. Wel kwamen boeren op enkele andere plaatsen in het land nog in actie. Zo vond op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn een kortstondige blokkade plaats. Ook werden er hooibalen en autobanden in brand gestoken.

Bij een boerenprotest bij Heerenveen heeft een politieagent gericht geschoten. Volgens de politie probeerden boeren met tractoren in te rijden op agenten en dienstauto's.

Onduidelijk is of boeren woensdag nieuwe, spontane acties zullen uitvoeren. Behalve bij Groningen Airport Eelde staan er geen demonstraties gepland.