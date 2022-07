Protesterende boeren zijn ook dinsdagavond op enkele plaatsen in het land in actie gekomen. Zo vond op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn een kortstondige blokkade plaats. Ook zijn er hooibalen en autobanden in brand gestoken. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen.

In Geldermalsen en Weert werden distributiecentra opnieuw enige tijd geblokkeerd. Ook vanuit Schaijk is een stoet trekkers vertrokken, maar het is niet duidelijk wat hun bestemming is.

Regionale media melden dat in Sint Annaparochie (Friesland) vrachtwagens en tractoren de poorten van een groothandel in groenten en fruit blokkeren.

Eerder op de dag leken alle boerenacties ten einde te zijn gekomen. De laatste boeren vertrokken na een ultimatum rond 18.00 uur uit Gaarkeuken. Daarvoor kwamen acties in Haaksbergen, Drachten, Gieten, Hengelo, Heerenveen en Nijkerk al ten einde.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) noemde de dagenlange blokkades van distributiecentra eerder op de dag "niet oké". De boeren zijn sinds maandag bezig met een grootschalige protestactie tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Yesilgöz wil dat de boeren actie gaan voeren op een manier waarop "niet andere mensen in de problemen worden gebracht". Supermarkten zeggen al "tientallen miljoenen euro's" aan schade te hebben geleden door blokkades bij distributiecentra.

Groningen Airport Eelde

De boeren zullen woensdagochtend protesteren bij Groningen Airport Eelde, bevestigen burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo en vliegveldirecteur Meiltje de Groot dinsdagavond tegen RTV Drenthe. Het protest gaat "in goed overleg"met de autoriteiten, zegt Thijsen.

"Er is contact geweest met de boeren, het Openbaar Ministerie, de politie, de marechaussee en de gemeente", aldus Thijsen, die van plan is bij het protest aanwezig te zijn." Hij rekent erop dat het protest ordentelijk zal verlopen, omdat de boeren hebben gezegd dat zij het protest netjes willen houden.