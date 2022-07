Tarik O. is dinsdag ook in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodrijden van een 42-jarige man in Wijchen in november 2020. O. zou de man bewust hebben aangereden omdat die hem aansprak op zijn rijgedrag in een woonwijk. Het gerechtshof in Arnhem acht in ieder geval bewezen dat hij het risico voor lief nam dat hij de man zou doden.

De rechtbank in Utrecht had vorig jaar dezelfde straf opgelegd. O.'s advocaat had het hof in hoger beroep gevraagd het jeugdstrafrecht op zijn cliënt toe te passen. Ten tijde van zijn daad was O. net achttien jaar en volgens zijn advocaat had hij in zijn ontwikkeling het niveau van een volwassene nog niet bereikt.

Het hof vindt dat er te weinig aanknopingspunten zijn om O. geestelijk als een minderjarige aan te merken.

Vier deskundigen bogen zich over de geestesgesteldheid van O. Het viertal concludeert dat hij psychopathische trekken heeft, snel boos wordt en conflicten daarmee groter maakt. Daarvoor is hij al eerder behandeld, maar zonder succes.

O. reed meerdere keren over slachtoffer heen

Het slachtoffer liet op de bewuste dag samen met zijn vrouw de hond uit. Toen hij de bezorger had aangesproken op zijn rijgedrag, ontstond er ruzie. O. zou veel te hard hebben gereden.

Na een felle discussie stapte O. weer in zijn bus, gaf gas en reed het slachtoffer aan. O. verklaarde later dat hij door het slachtoffer was uitgemaakt voor onder meer "kut-Marokkaan".

Nadat O. het slachtoffer had aangereden, reed hij nog zeker twee keer over hem heen. Vervolgens ging hij verder met het bezorgen van pakketjes.

Het slachtoffer laat een vrouw en twee kinderen na. Het hof noemt het "hartverscheurend" dat de dochter geen afscheid heeft kunnen nemen van haar vader. Zijn letsel was namelijk dermate ernstig dat het voor haar niet verantwoord werd gevonden om hem nog te zien na zijn overlijden. "Ook dat leed moet zij de rest van haar leven met zich meedragen."