Alle boerenblokkades zijn dinsdagochtend en in de loop van de dag opgeheven. De laatste actievoerders verlieten even na 18.00 uur de sluis bij Gaarkeuken (Groningen), nadat de gemeente een ultimatum had gesteld. Blokkades in Haaksbergen, Drachten, Gieten, Hengelo, Heerenveen en Nijkerk kwamen eerder op de dag ten einde.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) noemde handhaving een "lokale afweging". Gemeentes besloten dus zelf of er ingegrepen moest worden. Yesilgöz noemde de dagenlange blokkades van distributiecentra "niet oké".

Steeds meer gemeenten kondigden in de loop van de dag noodverordeningen af om een einde te maken aan de demonstraties. Andere gemeenten gaven boeren de kans voor een bepaalde tijd op eigen initiatief weg te gaan. Deden ze dat niet, dan kon de politie op basis van de noodverordening ingrijpen.

In Deventer, Heerenveen en Oosterhout moest de Mobiele Eenheid (ME) worden ingezet om de blokkades op te heffen. Ook in Nijkerk werd de ME ingezet. Daar was sinds maandagavond een noodverordening van kracht, maar er werd geen gehoor gegeven aan de oproep te vertrekken.

Yesilgöz zag steeds meer burgemeesters actie ondernemen

Yesilgöz zag dat burgemeesters steeds meer handhaven "in de zin van: nu moet het klaar zijn". De minister heeft er begrip voor dat ze de situatie eerder even aankeken.

"Maar ga niet andere ondernemers dwarszitten, ga niet andere mensen in de problemen brengen", richtte ze zich tot de protesterende boeren. "Dat heeft niet meer zoveel met demonstreren te maken."

Volgens de minister is de voedselveiligheid nog niet in gevaar. "Het is goed om daar ook niet heel erg alarmerend over te zijn. Dat is niet wat er aan de hand is."

Blokkade schepen met gevaarlijke stoffen

In het Groningse Gaarkeuken blokkeren boeren sinds maandagochtend met trekkers een brug, waardoor die niet open kan voor scheepvaartverkeer. Zeker veertig schepen liggen nu nog te wachten in het Prinses Margrietkanaal, onderdeel van de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

De actie geeft volgens Rijkswaterstaat problemen voor de veiligheid. Drie schepen die brandbare stoffen vervoeren, liggen momenteel stil. Dat kan mogelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid. "Je wil dit soort stoffen zo veilig mogelijk vervoeren. Nu de schepen stilliggen, is het niet direct een gevaar, maar het geeft wel een verhoogd risico. Daar maken we ons zeker zorgen om", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Aangifte tegen boeren die natuur vernielden bij Stroe

Staatsbosbeheer doet aangifte van vernieling tegen een groep boerendemonstranten die maandag met tractoren een braakliggend stuk natuur bij Stroe op de Veluwe hebben platgereden. De actievoerders hebben er ook mest uitgestrooid. Het gebied behoort tot het Natura 2000-gebied op de Veluwe.

De demonstranten vinden dat Staatsbosbeheer de natuur niet goed beheert, blijkt uit een filmpje dat Omroep Gelderland maakte. Daardoor zou de natuur "niet sterk" zijn, wat de reden zou zijn dat boeren een groot aandeel moeten leveren in het oplossen van de stikstofproblematiek.

Staatsbosbeheer is volgens een woordvoerder "flink teleurgesteld" door de actie. "Het vernielen van de natuur helpt niet om de stikstofcrisis op te lossen", zegt hij.