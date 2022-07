Boeren blokkeren al dagen distributiecentra van supermarkten. Ze staan dan met hun tractoren voor de poort, waardoor vrachtwagens niet in- en uit kunnen rijden om supermarkten te bevoorraden. Valt dit nog binnen het demonstratierecht? NU.nl vroeg het aan Jan Brouwer, hoogleraar Recht en Samenleving.

Om te beginnen heeft iedereen in Nederland het recht om te demonstreren. Dit recht houdt in dat je samen met minimaal één ander persoon in het openbaar een mening mag uiten. Het maakt niet uit wat die mening is. Het demonstratierecht is zo vastgelegd in artikel 9 van de Grondwet.

Er zit wel een grens aan het demonstratierecht. Voorwaarden zijn volgens Brouwer dat demonstranten een gemeenschappelijk standpunt uitdragen en dat dit op een vreedzame manier gebeurt.

Bovendien kan een burgemeester beperkingen opleggen aan een betoging. Dat mag een burgemeester alleen doen:

Om de volksgezondheid te beschermen.

Of als dat in het belang is van het verkeer.

Of om wanordelijkheden te voorkomen of te bestrijden.

45 ME grijpt in tijdens boerenprotest bij distributiecentrum in Sneek

Mensen die ergens willen gaan demonstreren, moeten de burgemeester hiervan vooraf op de hoogte stellen. Ze moeten laten weten waar en met hoeveel demonstranten ze van plan zijn te betogen. "Een burgemeester kan dan zeggen: ga maar ergens anders staan en niet bij dat distributiecentrum. Of: je moet een corridor openhouden, zodat het bedrijf kan blijven functioneren", zegt Brouwer.

Luisteren de betogers niet naar die oproep, dan is er sprake van een strafbaar feit. Een burgemeester kan de manifestatie dan beëindigen en de politie opdracht geven om (fysiek) in te grijpen. Dit zagen we bijvoorbeeld gebeuren tijdens de coronademonstraties op het Museumplein twee jaar geleden in Amsterdam. Betogers stonden toen niet op de door de gemeente aangewezen plek, het Westerpark.

Nu is het zo dat dat boeren hun blokkeeracties niet hadden aangemeld. Eigenlijk is daarmee al sprake van een strafbaar feit, maar omdat demonstreren ook een grondrecht is, kan de burgemeester niet zomaar ingrijpen. Dat kan wel op basis van één van de drie hierboven in het artikel genoemde punten.





44 Trekkers zetten ALDI-vrachtwagen klem in Drachten

Een blokkade valt volgens Brouwer in principe onder het demonstratierecht, maar dan wel onder voorwaarden. "Ik denk dat die blokkade in ieder geval gericht moet zijn tegen diegenen die de besluitvorming kunnen beïnvloeden. Daar lijkt het niet op als het gaat om willekeurige verkeersblokkades. Distributiebedrijven platleggen uit onvrede met de aangekondigde stikstofmaatregelen evenmin", denkt de hoogleraar Recht en Samenleving.

43 Boeren blokkeren distributiecentra en snelwegen in Nederland

Een andere optie had volgens Brouwer kunnen zijn dat boeren een gaatje open zouden laten, zodat de distributiecentra konden blijven functioneren. Een burgemeester kan hier op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom) ook opdracht toe geven. "Ik heb het idee dat veel burgemeesters dit niet weten", zegt hij.

Boeren lieten dat gaatje niet bestaan. In principe was hun actie daarom strafbaar. Toch is daarmee niet per se gezegd dat de boeren niet in hun recht stonden. Zo zijn er rechterlijke uitspraken geweest waarin een rechter een blokkade of bezetting vanwege het demonstratierecht geoorloofd vond, ondanks dat er sprake was van een strafbaar feit. Dit was bijvoorbeeld het geval toen Greenpeace een boorplatform bezette in de Noordzee.

Het blokkeren van een snelweg door de zogenoemde blokkeerfriezen in 2017 viel volgens de rechter dan weer niet onder het demonstratierecht, omdat hun doel was het demonstratierecht van een andere groep, Kick Out Zwarte Piet, te ontnemen.

Kortom: of de acties van de boeren van de afgelopen dagen strafbaar zijn of niet, hangt dus af van verschillende factoren en interpretaties. Feit is volgens Brouwer dat de burgemeesters meer macht hebben om de demonstraties te beïnvloeden dan zij op dit moment doen.