Een 7 meter lange dode bultrug is dinsdag aangespoeld op het strand van Vlieland. Het kadaver ligt op de Vliehors, een afgesloten gebied van een oefenterrein van Defensie, aldus marien bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

Het is nog niet bekend waardoor het dier is overleden. Sectie moet dat uitwijzen. IJsseldijk en andere onderzoekers van Naturalis en Wageningen Marine Research willen zo snel mogelijk het stoffelijk overschot onderzoeken.

"Omdat het dier al overleden is, willen we zo snel mogelijk aan de slag. Het is vrij warm buiten, het kadaver wordt er niet mooier op. In de bultrug zitten bacteriën en hoe warmer het is, hoe fijner ze het vinden. Het wordt na een tijdje lastiger om organen te herkennen en te beoordelen", zegt IJsseldijk.

Het onderzoek kan op zijn vroegst pas woensdag beginnen. Indien de onderzoekers geen toegang krijgen tot het defensieterrein, is er de optie om het kadaver te verslepen naar een openbare plek op het strand. Het kan ook dat het wordt overgebracht naar Harlingen.

Bij Zeeland werd vorige maand een paar keer een bultrug gezien. Het is niet bekend of het om hetzelfde dier gaat. IJsseldijk: "We zien steeds vaker bultruggen in de zuidelijke Noordzee. Dat gaat vrijwel altijd goed, vaak blijft het bij de waarneming. Deze walvissoort kan prima in ondiep water leven. Maar de bultrug die onlangs is gezien, leek vrij mager en zag er niet supergezond uit."

De bultrug bij Zeeland had kenmerkende wondjes op de rug. Het kadaver op Vlieland ligt op de rug op het strand. Daardoor is het nog niet te identificeren. IJsseldijk: "We willen weten of dit hetzelfde dier was en hoe mager het was. En dan kunnen we misschien iets verder gaan en uitzoeken of het ziek was en wat het dan had."