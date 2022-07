De 42-jarige Manodj B. uit Hoorn moet vijftien jaar de cel in voor het doden van Sumanta Bansi in februari 2018. Daarnaast is hij dinsdag veroordeeld voor het wegmaken van haar lichaam. De rechtbank heeft de 65-jarige vader van B., Dwarka B., vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in juni vijftien jaar geëist tegen Manodj B. In de rechtbank van Alkmaar vroegen de aanklagers vrijspraak voor vader Dwarka B., de andere verdachte in de zaak.

De rechtbank heeft meegewogen dat de ouders van Sumanta moeten leven met het gemis van hun dochter. Ook weten ze niet hoe zij is overleden en waar haar lichaam is. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs is om Dwarka B. te veroordelen voor medeplichtigheid aan de dood van de studente.

De destijds 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 van de aardbodem. Sindsdien is de studente biomedische wetenschappen spoorloos. Volgens het OM is er geen twijfel dat Bansi door geweld om het leven is gekomen.

Bansi woonde destijds in bij B. en zijn gezin en raakte van hem in verwachting. Door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel. Bij een eerdere zwangerschap in september 2017 had de studente onder druk van het gastgezin al besloten tot een abortus.

Opsporingsdiensten hebben Manodj B. afgeluisterd. In gesprekken zei de Horinees onder meer dat hij haar heeft doodgemaakt, "zo door het hart".

Ondanks verschillende zoektochten de afgelopen jaren is er geen spoor van Bansi gevonden. Ze was op het moment van haar verdwijning negen weken zwanger.