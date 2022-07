De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag drie keer levenslang opgelegd in een strafzaak tegen leden van moordcommando Caloh Wagoh. De mannen van de motorbende zouden voor Ridouan T. liquidaties hebben uitgevoerd of pogingen daartoe hebben ondernomen.

De levenslang gestraften zijn leider Delano R. van de motorbende en opdrachtgevers Feno D. en Jermaine B. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze mannen de moordopdrachten aannamen van Ridouan T. Bewijs hiervoor komt voort uit onderlinge communicatie. Alle drie tekenden direct hoger beroep aan.

T. staat niet terecht in dit proces, omdat hij al wordt vervolgd in de Marengo-zaak. Daar werd onlangs levenslang tegen hem geëist. De rechtbank in deze zaak heeft daarom geen uitspraak gedaan over de schuld van T., maar stelde wel vast dat hij vermoedelijk betrokken is.

Het draait in het proces Eris om vijf moorden, drie pogingen daartoe en het plannen van nog eens zeven liquidaties. Al deze strafbare feiten vonden plaats in een periode van acht maanden, beginnend met de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017.

De verdachten kwamen mede in beeld dankzij verklaringen van kroongetuige Tony de G. De man die zelf betrokken was bij een moord en de beschieting van een woning kreeg tien jaar cel. Die straf was al gehalveerd in ruil voor zijn getuigenis.

Levens waren voor organisatie niks waard

Volgens de rechtbank waren de leden van de criminele organisatie "fulltime" bereikbaar voor het plegen van liquidaties. "In huiveringwekkende berichten werd besproken hoe iemand het beste kon worden geliquideerd", aldus de rechter.

De 52-jarige Delano R. speelde daarbij een spilfunctie. "Een leider van een organisatie voor wie geld kennelijk meer waard was dan een mensenleven." Dezelfde bewoordingen waren er voor de 39-jarige B. en de 37-jarige D. Die onderhandelden over prijzen voor moorden alsof "levens niets waard waren", concludeerde de rechtbank.

Greg R. kreeg een beduidend lagere straf dan geëist. Volgens het OM had de man het recht verspeeld op een vrij leven mede door zijn uitgebreide criminele verleden. De 74-jarige R. werd echter niet aan alle ten laste gelegde feiten schuldig bevonden en werd daarom veroordeeld tot zes jaar en negen maanden.

De overige verdachten kregen straffen tot dertig jaar. Twee mannen werden vrijgesproken.