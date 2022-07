Meerdere boerenblokkades zijn dinsdagochtend en in de loop van de middag opgeheven. Bij een aantal demonstraties moest de Mobiele Eenheid (ME) ingezet worden. Op verschillende plekken protesteren boeren nog tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Op de meeste plekken losten boeren elkaar in de nacht van maandag op dinsdag af, waardoor de blokkades door konden gaan. In Raalte brachten boeren bijvoorbeeld de nacht door in slaapzakken.

In de Gelderse gemeente Nijkerk is al sinds maandagavond een noodverordening van kracht. De actievoerders worden nu gevraagd zelf te vertrekken. Als ze dat niet doen, dan maakt de gemeente samen met de politie plannen "om de blokkade op een veilige manier te beëindigen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Ook in Haaksbergen, Drachten, en Gieten wordt nog gedemonstreerd.

In het Groningse Gaarkeuken blokkeren boeren sinds maandagochtend met trekkers een brug, waardoor die niet open kan voor scheepvaartverkeer. Zeker veertig schepen liggen nu nog te wachten in het Prinses Margrietkanaal, onderdeel van de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

De actie veroorzaakt volgens Rijkswaterstaat problemen met de veiligheid. Er liggen op het moment drie schepen stil die brandbare stoffen vervoeren die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. "Je wil dit soort stoffen zo veilig mogelijk vervoeren. Nu de schepen stilliggen is het niet direct een gevaar, maar het geeft wel een verhoogd risico. Daar maken we ons zeker zorgen om", aldus de woordvoerder.

Blokkades Almere en Deventer voorbij na inzet ME

Boeren hebben hun blokkade van het distributiecentrum van Lidl in Almere dinsdag aan het begin van de middag beëindigd. Ze reden weg met hun voertuigen nadat de politie de actievoerders kort na 13.30 uur was komen vertellen dat er een noodverordening was afgekondigd en dat de boeren binnen een uur moesten vertrekken. De ME was ter plaatse toen de boeren hun actie beëindigden.

De blokkade van een distributiecentrum van Sligro in Deventer is ook voorbij, meldde een woordvoerder van de groothandel. Volgens hem werd daarbij de ME ingezet. RTV Oost meldt dat er iemand is aangehouden bij het beëindigen van de blokkade, maar de politie kan dat niet bevestigen.

Boeren in Utrecht in gesprek met burgemeester

Dinsdagochtend zijn meerdere landbouwvoertuigen het Jaarbeursplein bij station Utrecht Centraal opgereden. De actievoerende boeren blokkeerden niets op het plein. Op beelden was te zien dat er tractoren geparkeerd stonden bij bushaltes, maar op dat stuk reden al een tijd geen bussen meer. Rond 12.15 uur vertrokken de boeren weer.

De boeren zijn in gesprek gegaan met de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. "Jullie gaan nog meer van ons horen", zo klonk het. Dijksma benadrukte daarop dat de boerenacties over de inhoud zouden moeten gaan, en niet over de gevolgen van de acties. "Zorg ervoor dat het ludiek is en niet grimmig wordt", zei de burgemeester in het gesprek.

Aantal demonstraties vredig beëindigd

Een blokkade van distributiecentra van Lidl en Albert Heijn in Oosterhout (bij Nijmegen) werd dinsdagochtend opgeheven nadat de ME ter plaatse was gekomen. Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Overbetuwe kondigde een noodbevel af. Zo'n tachtig boeren gingen uiteindelijk uit eigen beweging rustig weg.

De boerenblokkade van een distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is dinsdag rond het middaguur opgeheven. De boeren vertrokken nadat ze van de politie de oproep hadden gekregen voor 12.00 uur weg te gaan. Na die tijd zou er worden opgetreden, maar dat was dus niet nodig.

Ook de demonstraties in Beilen en Woerden zijn inmiddels voorbij.

ME maakte maandag einde aan meerdere blokkades

De politie maakte maandagavond al wel een einde aan blokkades bij distributiecentra in Heerenveen, Sneek en Zwolle. Daarbij werd ook de ME ingezet. Die gebruikte onder meer traangas om de boeren weg te krijgen. Bij een vestiging van Jumbo in Veghel besloten de boeren maandagochtend zelf al weg te gaan na een gesprek met de politie.

Bij de boerenacties zijn zo'n tweehonderd boetes uitgedeeld, zei politiecommandant Willem Woelders maandagavond. Zeker zeven mensen zijn aangehouden. Er werden ook rijbewijzen ingevorderd, onder meer vanwege spookrijden.

In een distributiecentrum worden producten centraal verzameld, voordat ze naar de supermarkten worden gebracht.

Aangifte tegen boeren die natuur vernielden bij Stroe

Staatsbosbeheer doet aangifte van vernieling tegen een groep boerendemonstranten die maandag met tractoren een braakliggend stuk natuur bij Stroe op de Veluwe hebben platgereden. De actievoerders hebben er ook mest uitgestrooid. Het gebied behoort tot het Natura 2000-gebied op de Veluwe.

De demonstranten vinden dat Staatsbosbeheer de natuur niet goed beheert, blijkt uit een filmpje dat Omroep Gelderland maakte. Daardoor zou de natuur "niet sterk" zijn, wat de reden zou zijn dat boeren een groot aandeel moeten leveren in het oplossen van de stikstofproblematiek.

Staatsbosbeheer is volgens een woordvoerder "flink teleurgesteld" door de actie. "Het vernielen van de natuur helpt niet om de stikstofcrisis op te lossen", zegt hij.