Groepen boeren met tractoren blokkeren dinsdagochtend nog steeds distributiecentra van supermarkten. Zo staan ze nog voor de toegangspoort in Almere, Beilen, Deventer, Nieuwegein, Nijkerk, Oosterhout, Raalte en Woerden. De acties zijn gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Op de meeste plekken losten boeren elkaar in de nacht van maandag op dinsdag af, waardoor de blokkades door konden gaan. In Raalte brachten boeren bijvoorbeeld de nacht door in slaapzakken. In de Gelderse gemeente Nijkerk is al sinds maandagavond een noodverordening van kracht.

Onder meer supermarktketens ALDI, Boni, Jumbo en Lidl zijn de dupe van de blokkades. Het is nog onbekend wat dinsdag de gevolgen zijn voor het schap in de supermarkt. Feit is dat vrachtwagens van de geblokkeerde ketens niet uit kunnen rijden.

Albert Heijn laat weten dat er geen distributiecentra van deze supermarkt worden geblokkeerd. Wel blokkeren boeren in Oosterhout een zogeheten home shop center van de keten. Dat is een locatie vanwaaruit online bestelde boodschappen bij klanten thuis worden bezorgd.

45 ME grijpt in tijdens boerenprotest bij distributiecentrum in Sneek

ME maakt einde aan blokkades in Heerenveen, Sneek en Zwolle

De politie maakte maandagavond al wel een einde aan blokkades bij distributiecentra in Heerenveen, Sneek en Zwolle. Daarbij werd ook de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. Die gebruikte onder meer traangas om de boeren weg te krijgen. Bij een vestiging van Jumbo in Veghel besloten de boeren maandagochtend zelf al weg te gaan na een gesprek met de politie.

Bij de boerenprotestacties zijn zo'n tweehonderd boetes uitgedeeld, zei politiecommandant Willem Woelders maandagavond. Zeker zeven mensen zijn aangehouden.

In een distributiecentrum worden producten centraal verzameld, voordat ze naar de supermarkten worden gebracht.