De rechtbank doet dinsdag uitspraak in het omvangrijke liquidatieproces Eris rond motorclub Caloh Wagoh. De strafeisen tegen de negentien verdachten zijn zeer fors: er is maar liefst vijf keer levenslang is er geëist. Ook de andere verdachten hoorden flinke straffen tegen zich eisen, tussen de twintig en dertig jaar.

Hoofdverdachte en Caloh Wagoh-oprichter Delano 'Keylow' R. is volgens het Openbaar Ministerie de absolute leider van de bende die moord op bestelling leverde. Volgens justitie heeft hij vijf moordopdrachten gegeven.

Ook medeverdachten Feno D., Jermaine B., Willem B. en Greg R. hoorden levenslang tegen zich eisen. Zij zouden meerdere moorden hebben gepleegd of moordopdrachten hebben gegeven.

De omvangrijke moordzaak kwam in een stroomversnelling toen Tony de G. besloot over te lopen naar justitie en kroongetuige werd. Hij hoorde tien jaar cel tegen zich eisen. Die eis is fors lager dan die tegen zijn medeverdachten, in ruil voor zijn bekentenissen.

Link met Ridouan T. en Marengo-proces

Delano R. zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen de vermeende topcrimineel Ridouan T. Die laatste staat niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. Daarin is vorige week tegen hem en vier medeverdachten een levenslange gevangenisstraf geëist.

De strafzaken Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017 in Utrecht. Eris begint met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017 in Amsterdam. Deze moord zou in opdracht van T. zijn gepleegd.

Eén onderdeel van het proces Eris is afgesplitst van de rest van de zaak. Het gaat daarbij om twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de uitvoering van de moord op Jap Tjong. Tegen de twee verdachten is een levenslange straf geëist. Die uitspraak volgt donderdag.