Bij de boerenprotestacties van maandag zijn zo'n tweehonderd boetes uitgedeeld, zei politiecommandant Willem Woelders maandagavond in de talkshow Op1. Vooral mensen die met tractors op de snelweg reden, zijn beboet. Zeker zeven mensen zijn aangehouden bij blokkades van distributiecentra in Friesland.

De Mobiele Eenheid (ME) moest 's avonds traangas gebruiken tegen actievoerders in Heerenveen. Zij blokkeerden daar een distributiecentrum, bekogelden de ME en weigerden te vertrekken, zegt de politie. Ook in Sneek werd de ME ingezet, terwijl Overijsselse burgemeesters besloten om laat op de avond niet meer in te grijpen bij boerenblokkades.

In onder andere Zwolle en Deventer hielden actievoerders blokkades in stand. Burgemeesters Peter Snijders (Zwolle) en Ron König (Deventer) riepen er met hun collega Martijn Dadema (Raalte) toe op de blokkades om 20.00 uur te beëindigen. Daar werd geen gehoor aan gegeven, ook niet toen boerenbelangenvereniging LTO actievoerders opriep tot stoppen, omdat de voedselvoorziening anders in gevaar zou komen.

In de gemeente Zwolle is maandagavond laat een noodverordening afgekondigd om de blokkades bij de distributiecentra te beëindigen. De gemeente meldt dat de noodverordening geldt voor de locaties van Albert Heijn en de Jumbo Hub Zwolle. De aanwezige boeren krijgen van de politie de mogelijkheid om met hun trekkers te vertrekken. Doen ze dit niet, dan kan de politie op basis van de noodverordening ingrijpen om de blokkades op te heffen.

In Sneek leken boeren evenmin aanstalten te maken om te vertrekken. Burgemeester Jannewietske de Vries gaf uiteindelijk een noodbevel af vanwege de situatie. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen, omdat actievoerders meerdere waarschuwingen negeerden. Vier mensen zijn aangehouden, vanwege openlijke geweldpleging en het blokkeren van de weg.

Politiecommandant: 'Geen grote incidenten'

Woelders toonde zich aan het begin van de avond gematigd tevreden over de actiedag. Volgens hem bleven grote incidenten uit, hoewel hij beaamde dat het op sommige plekken onrustig werd.

Boeren blokkeerden tientallen distributiecentra. Dat leidde tot lege schappen op onder meer de zuivel- en vleesafdelingen in supermarkten, terwijl ook flitsbezorgers in de problemen kwamen. Supermarktkoepel CBL vreest voor miljoenenschade voor de supermarktbranche als de distributiecentra nog lang geblokkeerd worden.

Actievoerders wierpen ook weer blokkades op snelwegen op. Zo blokkeerden boeren de A73 en de Afsluitdijk, was het ook raak op de A67 en werden boeren op de A1, A37 en A28 gesteund door sympathisanten. Bij enkele acties sloten truckers zich aan voor zogeheten langzaamaanacties. Blokkades op snelwegen waren vaak snel weer voorbij.

In de havens van Lauwersoog, Harlingen en Den Helder wierpen vissers blokkades op. In het noorden leidde dat tot hinder voor veerdiensten naar en van de Waddeneilanden. Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport ondervonden geen hinder van de boerenacties. De politie had er vooraf voor gewaarschuwd dat rondom de luchthavens fors ingegrepen zou worden bij eventuele acties.

Supersnelrecht van toepassing met soms dubbele straf

Verdachten zullen in sommige gevallen via supersnelrecht worden berecht. "Afgelopen vrijdag heeft een verdachte zich al op een supersnelrechtzitting bij de rechtbank Rotterdam moeten verantwoorden", zegt een woordvoerder namens het OM tegen NU.nl.

Deze persoon werd vanwege opruiing veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Word je verdacht van een strafbaar feit tegen iemand die een publieke taak uitoefent, dan kun je volgens het OM bij voldoende bewijs een dubbele strafeis tegemoetzien.