De snelheid waarmee het apenpokkenvirus zich in Nederland verspreidt, neemt toe. Het virus is tot nu toe bij 352 mensen vastgesteld, meldt het RIVM. Het instituut waarschuwde maandag dat de komende pride-evenementen in Amsterdam en andere steden kunnen leiden tot "intensievere verspreiding" van het apenpokkenvirus binnen Nederland.

Vergeleken met afgelopen donderdag zijn er 64 nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Die toename is aanzienlijk groter dan de stijging in de afgelopen weken.

Onder de mensen die het virus hebben opgelopen, is een kind in de basisschoolleeftijd. Het is niet bekend hoe dat kind besmet is geraakt, maar volgens het RIVM is er geen vermoeden van misbruik. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact, en dat kan ook op andere manieren dan bij seks gebeuren.

De andere besmette mensen zijn mannen, en de meesten van hen zijn mannen die seks hebben met mannen. Eerder werd bekend dat een deel van de besmet geraakte mannen begin mei op het Darklands Festival in België is geweest. Dit fetisjfestival werd aangemerkt als mogelijke brandhaard.