De man die ervan verdacht wordt van afstand de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries te hebben aangestuurd, is maandag gearresteerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door Het Parool. Volgens de krant gaat het om Krystian M., die al vastzit voor een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021.

De man met een Poolse nationaliteit wordt er ook van verdacht onderdeel te zijn van de criminele organisatie rond Anouar T. Deze T. is een neef van Ridouan T. en verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

De verdenking van justitie is dat M. de zogenoemde NN-4229 is, die via een telefoon zowel in het Pools als in het Nederlands communiceerde met Delano G. en Kamil E. Het toestel werd gevonden in de auto waarin G. en E. zaten toen ze werden aangehouden na het neerschieten van De Vries op 6 juli vorig jaar.

De misdaadjournalist werd dodelijk getroffen toen hij terugkwam van de studio van RTL Boulevard in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Toen De Vries bij de garage arriveerde, werd hij van achteren neergeschoten. Hij overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

Tegen de vermoedelijke schutter G. en chauffeur en 'spotter' E. zijn levenslange gevangenisstraffen geëist. Op 14 juli wordt er in die strafzaak uitspraak gedaan. Ondertussen ging het onderzoek naar de opdrachtgevers voor de moord volop door.

De Vries waarschijnlijk vermoord om bijstaan kroongetuige

Tijdens de rechtszaak zeiden de officieren van justitie dat het er sterk op lijkt dat De Vries is vermoord vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B. Hoofdverdachte in die zaak is Ridouan T. en dus is de link tussen Ridouan T. en de dood van De Vries makkelijk gemaakt.

De link tussen M. en de neef van Ridouan T., Anouar T. is daarom opvallend. M. werd in juni 2020 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de poging moord op een man in oktober 2019 in Utrecht. Het slachtoffer werd geslagen met hamers, een honkbalknuppel en een moker. Mogelijk in opdracht van Anouar T.

Bij het doorzoeken van de woning van de M. in het Gelderse dorp Ochten werden een pistoolmitrailleur en een revolver met munitie gevonden. De rechtbank besloot de hechtenis van de man enkele maanden later te schorsen, tot hij op 19 oktober 2021 opnieuw werd aangehouden voor het bezit van een vuurwapen in Den Haag.

Veertien dagen daarvoor zou M. betrokken zijn geweest bij het beschieten van een man met een automatisch vuurwapen. Op 5 oktober 2021 werd het slachtoffer midden op de dag meerdere keren onder vuur genomen bij een winkelcentrum in Zeewolde.

De advocaat van M., Ronald van der Horst, was niet direct bereikbaar voor commentaar.