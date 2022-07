Blokkades bij meerdere distributiecentra van supermarkten in het land

Boeren blokkeren vanochtend meerdere distributiecentra van supermarktketens in het land. Zo zijn boeren met trekkers actief rond centra van Jumbo in Veghel (Noord-Brabant, foto boven dit liveblog), Breda (Noord-Brabant), Beilen (Drenthe), Woerden en Nieuwegein (Utrecht). Ook rond de Friese distributiecentra van ALDI in Drachten en Lidl in Heerenveen zijn blokkades gemeld. In Zwolle blokkeren boeren een distributiecentrum van Albert Heijn.



Vanwege de blokkades ging de afrit Veghel op de A50 in beide richtingen tijdelijk dicht. Hetzelfde gold voor de afrit Beilen op de A28. In Friesland reden tractors over de A7 bij Drachten en de N34 bij Gieten. Desondanks constateerde Rijkswaterstaat dat de ochtendspits erg rustig was, waarschijnlijk omdat veel Nederlanders naar de oproep van de dienst hebben geluisterd om zoveel mogelijk als kan thuis te werken.



In een distributiecentrum worden producten centraal verzameld, voordat ze naar de supermarkten worden gebracht.