'Nog geen grote incidenten'

De politie heeft nog niet met "grote incidenten" te maken gehad bij de boerenprotesten vandaag. Dat zei landelijk politiechef Willem Woelders aan het einde van de middag.



"Er is over het algemeen goed overleg geweest met de actievoerders", aldus Woelders. "We hebben op een aantal plaatsen moeten ingrijpen en een aantal processen-verbaal uitgeschreven. Er is tot nu toe één aanhouding geweest." Volgens de politiechef waren er met de actievoerende boeren "over het algemeen goeie afspraken te maken".



Wat er de komende tijd staat te gebeuren is "koffiedik kijken", zegt Woelders. "We houden er rekening mee dat er vanavond nog wel het een en ander komt. Wij blijven gewoon paraat, ook morgen en de dagen daarna. Ik hoop dat we het hoogtepunt wel gehad hebben."



De ene aanhouding waar de politiechef het over had ging om een tractorbestuurder bij de blokkade op de A67 bij Hapert. Hij kon geen indentiteitsbewijs laten zien. Later werd er nog iemand aangehouden.



De tweede aanhouding betreft een zeventigjarige man uit Deurne. Hij wilde niet weggaan bij een blokkade op de A67 richting Venlo, bij de afrit Middenpeelweg N277. Tractors probeerden daar de oprit naar de A67 te blokkeren. "De man uit Deurne werd meerdere malen gevorderd om te vertrekken, maar gaf hier geen gehoor aan", aldus de politie die verder meldt dat er in totaal tot nu toe 167 boetes zijn uitgedeeld.