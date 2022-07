Vissers blokkeren haven Lauwersoog

Zondagavond hebben vissers met hun schepen een deel van de haven van Lauwersoog in Groningen afgegrendeld. "Ze hebben de boel geblokkeerd. Het visserijgedeelte is afgesloten, daar kan inderdaad geen schip meer in of uit," zegt de havenmeester. Hij verwacht dat het zeker de hele nacht gaat duren.



Vermoedelijk heeft de actie iets te maken met de boerenprotesten die voor maandag zijn aangekondigd. In verschillende app-groepen van onder meer Farmers Defence Force wordt gezegd dat de vissers in de haven van Lauwersoog "ook meedoen".



Boeren zijn van plan om "heel Nederland plat te leggen". Ze hebben elkaar opgeroepen actie te voeren bij de luchthavens, distributiecentra en de Rotterdamse haven. "Wat ik van de actie in de haven vind? Ik heb er geen mening over", aldus de havenmeester.