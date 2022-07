De Meldkamer Noord-Nederland roept op in verband met de boerenprotesten terughoudend te zijn met het bellen naar noodnummer 112. "In verband met de boerenprotestacties het verzoek alléén 112 te bellen wanneer er zich gevaarlijke en/of levensbedreigende situaties voordoen", zo schrijft de meldkamer op Twitter en Facebook.De meldkamer beantwoordt noodoproepen voor politie, veiligheidsregio (brandweer) en ambulancezorg in Friesland, Groningen en Drenthe.In Friesland zijn er onder meer blokkeeracties bij distributiecentra in Drachten, Heerenveen en Sneek. De protestactie van vissers in Harlingen is inmiddels voorbij. In Drenthe zijn er protesten in Beilen, Gieten en op de A37 bij de Duitse grens. In Groningen blokkeren boeren de binnenvaartroute door het Prinses Margrietkanaal. Bekijk op het kaartje in dit artikel waar de protestacties nu zijn.