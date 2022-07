Blokkades bij meerdere distributiecentra van supermarkten in het land

Boeren blokkeren vanochtend meerdere distributiecentra van supermarktketens in het land. Zo zijn boeren met trekkers actief rond centra van Jumbo in Veghel (Noord-Brabant, foto boven dit liveblog), Beilen (Drenthe) en Woerden en Nieuwegein (Utrecht). Ook rond de Friese distributiecentra van ALDI in Drachten en Lidl in Heerenveen zijn blokkades gemeld. In Zwolle blokkeren boeren een distributiecentrum van Albert Heijn.



Vanwege de blokkades is de afrit Veghel op de A50 in beide richtingen dicht. Hetzelfde geldt voor de afrit Beilen op de A28. In Friesland rijden tractors over de A7 bij Drachten en de N34 bij Gieten. De ANWB meldt dat het verder in het hele land nog rustig is op de weg. Rond 7.00 uur stond er in totaal 18 kilometer file.



In een distributiecentrum worden producten centraal verzameld, voordat ze naar de supermarkten worden gebracht.