Aankomende week wordt het met temperaturen tussen de 19 en 22 graden relatief koel voor de tijd van het jaar. Wel blijft het de meeste tijd droog, voorspelt Weerplaza zondag.

Een hogedrukgebied ten zuidwesten van Ierland en lage druk boven Scandinavië zorgen ervoor dat we deze week te maken hebben met een westelijke tot noordwestelijke stroming. Die stroming zorgt voor relatief koude oceaanlucht in Nederland.

Langs de westkust en in het noorden van het land komt de temperatuur deze week uit tussen de 18 en 20 graden. Landinwaarts zal het 20 tot 22 graden worden en in Brabant, Limburg en Gelderland maximaal een graad of 23.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Van 1991 tot 2020 werd het in dezelfde periode in de middaguren tussen de 20 graden in het noordwesten en 24 graden in het zuidoosten. Dit jaar is het dus iets kouder dan normaal.

Regen blijft zoals gezegd deze week veelal uit, maar af en toe kunnen er wel hier en daar wat buien ontstaan. Een uitzondering is de periode van woensdagmiddag tot donderdagmiddag. Dan zal er waarschijnlijk meer regen vallen.

Aan het einde van de week komt het hogedrukgebied boven Ierland naar Nederland toe. Vanaf vrijdag zal het daardoor voornamelijk droog blijven, en zal de temperatuur naar verwachting stijgen naar zo'n 25 graden landinwaarts.