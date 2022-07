Boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet hebben voor maandag acties door het hele land aangekondigd. Ze willen "Nederland platleggen", dreigen boeren op sociale media. Hier lees je meer over de eventuele overlast die je kunt verwachten.

Om met de deur in huis te vallen: een deel van de verwachte chaos bestaat eruit dat niet precies bekend is wat er gaat gebeuren. En dus ook niet hoe groot de acties en overlast worden.

De boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) zegt zelf geen coördinerende rol te spelen bij de actiedag. Hetzelfde geldt voor boerenactiegroep Agractie. De boeren worden opgeroepen de acties vanuit hun eigen regio's te organiseren.

Als de boeren hun dreigementen waarmaken, worden toegangswegen naar de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam geblokkeerd. Schiphol raadt reizigers aan om maandag met de trein naar het vliegveld te komen.

Volgens KLM kunnen de protesten mogelijk ook de vertrek- en aankomsttijden beïnvloeden. "Uw vlucht kan worden verstoord als u van, naar of via Schiphol reist", waarschuwt de luchtvaartmaatschappij.

Omdat boerenprotesten vaak bestaan uit het blokkeren van (snel)wegen, zullen maandag vermoedelijk ook automobilisten te maken krijgen met vertragingen, zo waarschuwt ook Rijkswaterstaat zondag. Het is nog niet bekend waar in Nederland maandag wegen afgesloten zullen zijn.

Boerenorganisaties hebben eerder opgeroepen om in ieder geval vluchtstroken vrij te laten. Mensen met haast voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek zouden dan na overleg met de blokkerende boeren toch door kunnen rijden.

Als je boodschappen wilt doen of wacht op een pakketje, zou het kunnen dat je een leeg schap aantreft in de winkel of langer moet wachten op de bezorging. Er wordt namelijk opgeroepen distributiecentra voor levensmiddelen en de Rotterdamse haven als doelwit voor acties te kiezen. De oproep wordt gedaan via verschillende kanalen, waaronder op WhatsApp en Telegram.

Het grote logistiekbedrijf Jan de Rijk heeft klanten ervoor gewaarschuwd dat er maandag mogelijk sprake is van vertragingen bij ritten met vrachtwagens.

Albert Heijn, waarvoor dagelijks veel trucks in de weer zijn, betreurt de boerenacties waarvan klanten mogelijk hinder zullen ondervinden. De supermarktketen zegt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat alle producten "en zeker ook die van de boeren en telers" te koop blijven.

De politie heeft maandag de mogelijkheid om met materieel van Defensie trekkers weg te slepen. De capaciteit is wel relatief beperkt.

"Bij een of twee trekkers lukt het wel", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl. "Maar bij hele grote aantallen door het hele land heeft ook defensie te weinig materieel beschikbaar."