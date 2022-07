Johan Remkes is aangewezen als bemiddelaar die gesprekken met boeren en de politiek moet leiden. De Tweede Kamer had om zo'n bemiddelaar gevraagd vanwege de heftige reactie uit de agrarische sector op de ingrijpende stikstofplannen.

Vanaf 13 juli gaat Remkes aan de slag met voorbereidingen. Het idee is dat de gesprekken tussen het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbenden in de tweede helft van augustus beginnen, schrijven landbouwminister Henk Staghouwer en minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal in een brief aan de Kamer.

VVD-er Remkes was eind vorig jaar nog informateur in de kabinetsformatie. Remkes heeft een verleden als staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en was ook minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ook in het stikstofdossier is Remkes geen onbekende. Hij leidde een commissie die twee belangrijke rapporten schreef over de stikstofaanpak. Daarin adviseerde hij onder meer doelen vast te houden (driekwart van de beschermde natuur onder de kritische stikstofgrens en halvering van de stikstofuitstoot) waar een deel van de boeren zich nu tegen verzet.