Bij zowel een explosie in het Utrechtse Tienhoven vannacht als in het dorp Hoef en Haag in dezelfde provincie een dag eerder vermoedt de politie dat het gaat om gerichte acties. Dat meldt RTV Utrecht zondag.

De explosie in Tienhoven vond plaats zaterdagnacht rond 3.30 uur bij een chaletwoning aan de Westbroekse Binnenweg bij de Maarsseveense Plassen. Het is nog onduidelijk of daarbij mensen gewond zijn geraakt.

In Hoef en Haag, zo'n 30 kilometer van Tienhoven, was een dag eerder rond hetzelfde tijdstip een explosie bij een woning aan de 2e Poortstraat. Ook hierbij gaat de politie uit van een gerichte actie.

Bij de explosie in Hoef en Haag vielen geen gewonden. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden, de gemeente waaronder Hoef en Haag valt, besloot om de door de explosie beschadigde woning voor tien dagen te sluiten.

De politie weet nog niet of er verband is tussen de twee explosies. Getuigen of mensen in het bezit van camerabeelden krijgen het verzoek zich te melden. De daders zijn in beide zaken nog spoorloos.