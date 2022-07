In het noordwesten valt zondagochtend nog een beetje regen. In de middag valt in het noorden een pittige bui met kans op onweer en windstoten. Later trekken de buien weg en klaart het vanuit het westen op.

Het wordt 19 tot 24 graden en er staat een matige westenwind. Vanavond en vannacht is het op veel plaatsen helder.

Vannacht koelt het flink af naar 8 tot 12 graden. Lokaal ontstaat een mistbank.

Grote kans dat je maandag opstaat met stapelwolken en een lokale bui. Met 19 tot 23 graden wordt het die dag wel iets koeler.

