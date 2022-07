Bij een steekpartij aan het Oostblok in Delft is in de nacht van zaterdag op zondag een man overleden. Volgens een politiewoordvoerder gebeurde het incident rond middernacht.

Er is een verdachte aangehouden in een woning. Volgens de politie gaat het om een man. Volgens de NOS werd het slachtoffer zwaargewond op straat aangetroffen. Medische hulp kwam te laat.

Het motief voor de steekpartij is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.