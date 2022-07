Op de Dam in Amsterdam hebben honderden betogers zich zaterdag uitgesproken voor het abortusrecht in Nederland. Het hooggerechtshof in de Verenigde Staten besloot onlangs om een eind te maken aan het recht op abortus. Hiermee staat het onderwerp ook in Nederland weer in de schijnwerpers. Een overzicht van de demonstratie in beeld.

Op de Dam werd zaterdag gedemonstreerd om steun te betuigen aan vrouwen in de Verenigde Staten. Op de Dam werd zaterdag gedemonstreerd om steun te betuigen aan vrouwen in de Verenigde Staten. Foto: ANP/Evert Elzinga

Er is solidariteit voor vrouwen in de VS, maar ook wordt opgeroepen voor een veilig abortusrecht in Nederland te zorgen. Er is solidariteit voor vrouwen in de VS, maar ook wordt opgeroepen voor een veilig abortusrecht in Nederland te zorgen. Foto: ANP/Evert Elzinga

Naast de vele borden en spandoeken hadden veel demonstranten leuzen op hun lichaam geschreven. Naast de vele borden en spandoeken hadden veel demonstranten leuzen op hun lichaam geschreven. Foto: ANP/Evert Elzinga

Er kwamen enkele honderden demonstranten op de manifestatie af. Er kwamen enkele honderden demonstranten op de manifestatie af. Foto: ANP/Evert Elzinga

Het is de tweede keer in korte tijd dat er gedemonstreerd werd voor het abortusrecht. Het is de tweede keer in korte tijd dat er gedemonstreerd werd voor het abortusrecht. Foto: ANP/Evert Elzinga

Er werd onder meer opgeroepen dat abortus voor iedereen toegankelijk moet zijn en voor iedereen vergoed moet worden. Er werd onder meer opgeroepen dat abortus voor iedereen toegankelijk moet zijn en voor iedereen vergoed moet worden. Foto: ANP/Evert Elzinga

Bij de demonstratie waren verschillende sprekers aanwezig. Bij de demonstratie waren verschillende sprekers aanwezig. Foto: ANP/Evert Elzinga