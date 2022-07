De politie heeft zaterdag nog twee mannen aangehouden die worden verdacht van openlijke geweldpleging bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op dinsdagavond. Het gaat om mannen van 26 en 30 jaar, beiden afkomstig uit het Gelderse Nunspeet. Eerder al meldden zich een 23-jarige man uit Bathmen en een 46-jarige man uit Holten.

De mannen die zaterdag zijn aangehouden hebben zichzelf gemeld, nadat de politie eerder - nu nog onherkenbare - beelden van een aantal verdachten van boerenprotesten had verspreid. Het tweetal wordt ook verdacht van het stelen van een camera die langs de weg stond.

De politie is van plan volgende week beelden van relschoppers herkenbaar online te zetten als ze zich niet melden. Zeven personen hebben dat nog niet gedaan.

Dinsdagavond liepen demonstraties van boeren op verschillende plaatsen in het land uit de hand en kwam het tot gewelddadigheden. Bij het huis van Van der Wal braken betogende boeren door een politieafzetting heen. Volgens de politie Gelderland was het zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen, waardoor ze niet direct ingrepen.

Bij de actie zijn "duidelijk grenzen overschreden", stelde de politie na het voorval op Twitter. "Er is een politieauto vernield en een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners."

"Dit is wanhoop in pure vorm", zei een woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF) over de boze actievoerders. Zij noemde de demonstraties het gevolg van het kabinetsbeleid. "Na de mensen die te maken hebben met de schade door de gaswinning en het toeslagenschandaal zijn boeren de volgende groep die slachtoffer wordt van dit kabinet."

Voor aankomende maandag staan opnieuw acties van boeren in Nederland gepland. Die dag willen ze Nederland platleggen, hebben boerenorganisaties aangekondigd. Distributiecentra en onder meer Schiphol zijn het doelwit. Blokkades rond Schiphol worden niet getolereerd, zei de burgemeester van Haarlemmermeer, waar de luchthaven ligt, eerder. De marechaussee en het leger staan paraat.