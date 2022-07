De 32-jarige man die in maart twee mensen doodschoot in een drukke McDonald's in Zwolle zegt dat hij maandenlang door de twee broers en hun familie werd afgeperst en bedreigd. Veysel Ü., zoals hij heet, zegt dat hij het tweetal niet wilde vermoorden, schrijft de NOS zaterdag op basis van politieverhoren.

"Wat er in de McDonald's gebeurd is, daar heb ik echt spijt van", zei Ü. afgelopen maand volgens de NOS tegen de recherche. "Ik schaam me vreselijk. Ook voor de kinderen die erbij waren."

Op 30 maart opende Ü. het vuur in het filiaal van de fastfoodketen. In de McDonald's waren op dat moment veel mensen aanwezig, onder wie ook veel kinderen. Het filiaal bleef na de schietpartij twee weken dicht.

Na het incident meldde Ü. zich bij een politiebureau in Deventer. "Ik heb iets ergs gedaan", zei hij volgens de verhoren. Ü. gaf meteen toe dat hij geschoten had, waarna hij werd aangehouden. Al in zijn eerste verhoor verklaarde de schutter dat hij zou zijn afgeperst.

Volgens de NOS zijn inmiddels chatberichten tussen de vermoorde broers, hun familieleden en Ü. onderzocht. Ook is de verdachte nader ondervraagd. Volgens de recherche zou het erop lijken dat de man honderdduizenden euro's tegoed had van de zoon van een van de gedode broers.

Ü. wilde vastgoed kopen in Turkije

Ü. had zelf een bedrijf in Turkse levensmiddelen. Via de familie van de slachtoffers wilde hij vastgoed kopen in Turkije, vertelde hij volgens de NOS tijdens de verhoren.

Hij had daarin naar eigen zeggen veel geld geïnvesteerd, waarvan hij nooit meer iets heeft teruggezien. De zoon van een van de doodgeschoten broers ontkent dit, en zegt dat het juist Ü. was die de boel bedonderde.

Hoe het echt zit, is volgens de NOS nog niet echt duidelijk. De zoon van een van de broers zou dreigende appjes naar Ü. hebben gestuurd.

Man moest 30.000 euro betalen

Op de dag van de schietpartij spraken de broers met Ü. af in de McDonald's in Zwolle-Noord. Hij moest de broers betalen, verklaarde hij. Dit keer zou het om 30.000 euro gaan.

Het gesprek duurde bijna een uur, maar escaleerde volgens Ü. toen hij aangaf niet te kunnen betalen. "Ik kreeg te horen: ik schiet je dood en we nemen je kinderen ook mee."

Bij Ü. knapte er toen iets, al zei hij achteraf niet meer goed te weten wat er precies gebeurde. "Ik voelde me kapot van binnen", citeert de NOS de politieverhoren.

De advocaat van de gedode broers weerspreekt de beschuldigingen. Aankomende donderdag is de inleidende zitting in de zaak. Ü. is daar zelf niet bij, schrijft De Stentor.