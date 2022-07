Club Diana, de beroemdste seksclub van Nederland, gaat dicht. De eigenaren van de privéclub in Zundert, die vroeger Sauna Diana heette, zien er geen toekomst meer in. Volgens de eigenaren is er "niet meer aan dames te komen die nog belasting willen betalen".

"Legaal valt er gewoon niet langer in deze branche te werken", zeggen clubeigenaren en broers Jan en Ruud Siemons tegen BN DeStem. Zij vertelden het nieuws vrijdag aan het vaste personeel en de vijftien dames die in Club Diana werken. "Het is een zwaar besluit, maar de zware lasten en het gebrek aan vrouwen maakt het onmogelijk er geld aan te verdienen."

De ouders van de gebroeders Siemons begonnen de club in 1978. De seks- en relaxclub aan de grens met België groeide uit tot een bekende naam in Nederland. "Klanten zijn er genoeg, die behoefte blijft altijd. We zouden door kunnen gaan, maar we hebben een reputatie hoog te houden. We willen niet onder dat niveau werken, dan liever stoppen."

Volgens de broers zit de hele legale branche klem. Twintig jaar geleden waren er ongeveer tweeduizend geregistreerde privéclubs in Nederland. Ze schatten nu in dat er nog maar tweehonderd over zijn. "Het illegale circuit wordt nauwelijks meer gecontroleerd en daar valt veel meer geld in te verdienen, ook omdat je daar zonder paspoort kan werken."

Daarnaast heeft het coronavirus veel schade aangericht. "Dat heeft er ingehakt. We mochten minder en kregen geen overheidssteun. Een deel van onze dames hebben we nooit meer teruggezien. Mannen zaten hier verplicht met mondkapjes op, maar denk je dat die kapjes in de kamers op bleven?"

Dubbeldekkerbus in Tour de France

De wielerwereld zal ook treuren om de sluiting van Club Diana, uitgerekend tijdens de start van de Tour de France. De Franse wielerkoers begon vrijdag in Kopenhagen en Jan Siemons reed de grootste wielerronde vijf keer. Ook Ruud Siemons en zijn in 2002 overleden tweelingbroer Marc waren bekende wielrenners.

Oprichters Frans en Corrie Siemons genoten veel aanzien in de wielerwereld vanwege hun prof- en amateurclub, hun seksclub en omdat ze ook altijd meegingen met de bekende dubbeldekkerbus. Vanuit die bus voorzagen ze wielrenners van pannenkoeken. De bus groeide uit tot een symbool van de club.