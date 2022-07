Er kunnen donderdag een aantal buien vallen. Met 18 tot 21 graden is het fris voor de tijd van het jaar, maar in de komende week lijkt het warme zomerweer terug te keren.

Donderdagochtend is het overwegend bewolkt, met kans op een enkele bui. Er waait een stevige noordwestenwind (windkracht 3 of 4) landinwaarts. Aan zee is de wind (vrij) krachtig, windkracht 5 of 6.

Vanuit het noordwesten neemt de buienkans in de middag af en kan de zon af en toe doorbreken. De temperatuur is aan de lage kant voor begin juli. Het wordt 18 tot maximaal 21 graden.

In de nacht naar vrijdag komen de minima uit tussen 13 graden aan zee en 10 graden in het binnenland.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.