Zaterdag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden en het blijft droog. De temperaturen lopen op naar 20 tot 25 graden.

In de middag komt er meer bewolking en de zon kan op sommige plekken even verdwijnen. Het wordt 20 tot 22 graden aan de kust en 23 tot 24 graden in het binnenland.

In het zuidoosten kan het met 25 graden zomers warm worden. De wind komt vanuit het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. Op de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig.

In de avond verdwijnen de wolken en de zon laat zich weer even zien. De wind neemt af in kracht. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden.

