De demonstratie van Nederland in Verzet vrijdagavond in Harderwijk is rustig verlopen. "Fijn", laat burgemeester Harm-Jan van Schaik opgelucht weten via Twitter. Vanwege de manifestatie geldt sinds 16.00 uur tot zaterdag 4.00 uur een noodverordening in de Gelderse gemeente.

Van Schaik bedankt via Twitter de inwoners en ondernemers van Harderwijk voor hun begrip en de politie voor hun ondersteuning. Volgens hem heeft zijn gemeente de "vrijheid van meningsuiting de ruimte gegeven".

Met spandoeken trokken demonstranten via een vooraf vastgestelde route door Harderwijk om hun steun aan de boeren te laten blijken. Volgens het AD waren er zo'n 200 demonstranten op de been, terwijl Omroep Gelderland het over 150 heeft. Officiële cijfers ontbreken.

Sommigen droegen een boerenzakdoek uit solidariteit met de boeren. Die demonstreren de laatste tijd massaal tegen de stikstofplannen van het kabinet.

De zogenoemde Walk of Freedom begon even na 19.00 uur en was even na 21.00 uur afgelopen. Nederland in Verzet had tijdens de coronapandemie verschillende protesten tegen de coronamaatregelen gehouden. Ook nu werden Nederlandse vlaggen gedragen en spandoeken met teksten als: 'genoeg is genoeg' en 'deze regering liegt en bedriegt en verwoest ons land'.

Voor de groep demonstranten reed een politiebus met een camera, verder waren er agenten te paard en te voet. Ook reden politiebusjes rond. Bij de afrit naar Harderwijk vanaf de snelweg A28 stonden eerder op de avond agenten.

De politie was vrijdagavond massaal aanwezig in Harderwijk. Foto: Luciano de Graaf

Demonstranten mogen niet langs huis minister Van der Wal

De initiatiefnemers waren van plan om langs de woning van minister Christianne van der Wal en die van Norbert Dikkeboom te gaan. Dikkeboom diende eind vorig jaar een collectieve aangifte in bij het OM tegen Willem Engel. Ruim 22.000 mensen hadden die getekend. Ze stelden dat Engel zich schuldig maakte aan onder meer opruiing.

De burgemeester oordeelde dat de manifestatie door mocht gaan, maar wel volgens de van tevoren vastgestelde route. Ook waren voorwaarden gesteld aan de inzet van de organisatie zelf.

Vanwege de mars had de gemeente Harderwijk in overleg met politie en het Openbaar Ministerie een noodverordening afgekondigd. Die maatregel geeft de politie de mogelijkheid om, wanneer nodig, preventief te fouilleren. De politie kan mensen ook verzoeken de gemeente Harderwijk te verlaten.