De politie heeft vrijdag een 23-jarige man uit Bathmen en een 46-jarige man uit Holten aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal dinsdagavond. Beide mannen meldden zich bij de politie nadat die - nu nog onherkenbare - beelden van een aantal verdachten van boerenprotesten had verspreid.

De politie zoekt nu nog negen mensen die betrokken waren bij het oproer voor het huis van de bewindsvrouw. De politie is van plan beelden van die relschoppers volgende week woensdag herkenbaar online te zetten als ze zich niet melden.

Dinsdagavond liepen demonstraties van boeren op verschillende plaatsen in het land uit de hand en kwam het tot gewelddadigheden. Bij het huis van Van der Wal braken betogende boeren door een politieafzetting heen. De minister was op dat moment niet thuis, maar haar gezin wel. De rellen bij het huis van de minister zijn breed veroordeeld. Het was niet de eerste keer dat boze boeren zich bij haar thuis meldden.

De politie en het Openbaar Ministerie nemen de zaak hoog op vanwege de maatschappelijke onrust en de dreiging die uitging van de acties in Hierden.