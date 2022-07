Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en zijn collegaminister Conny Helder (Langdurige Zorg) hebben vrijdagmiddag geluisterd naar de demonstrerende huisartsen. Zij willen een lagere werkdruk. De ministers hebben gezegd dat ze samen met de huisartsen willen zoeken naar manieren om de werk- en regeldruk aan te pakken.

Duizenden huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners waren vrijdag op het Malieveld voor een grote demonstratie tegen de hoge werkdruk in de zorg. Kuipers had beloofd ook langs te komen, maar door een uitgelopen ministerraadvergadering kwam hij niet opdagen.

Honderden demonstranten gingen toen maar zelf naar het Binnenhof om verhaal te halen bij de zorgminister. Daar schreeuwden zij leuzen als 'Waar is Ernst?' en 'Wij zijn nu een spoedgeval!'. De politie voorkwam ongeregeldheden en verhinderde de demonstranten de doorgang. Sommigen wilden namelijk het Binnenhof op.

Na een korte tijd kwamen Kuipers en Helder naar buiten om in gesprek te gaan met de verontruste huisartsen. De ministers gaven meteen aan dat het niet ging om onwil, maar om een uitgelopen vergadering. "We willen graag concrete voorstellen horen en dan kunnen we morgen al beginnen met het ontregelen van de zorg", aldus de ministers.

de politie hield de demonstranten tegen bij het Binnenhof. de politie hield de demonstranten tegen bij het Binnenhof. Foto: ANP

Kuipers aan de slag met gemeenten en zorgverzekeraars

Huisartsen hebben onder meer veel last van de grote registratiedruk, waardoor er minder tijd voor de patiënten overblijft. Kuipers zei mee te kijken met zorgverzekeraars en gemeenten om dit probleem aan te pakken. Ook overleg met gemeenten is belangrijk, bijvoorbeeld om praktijkruimten te regelen voor huisartsen. Daar hebben de inwoners ook profijt van, benadrukte Kuipers. Dit soort maatregelen kan volgens hem op korte termijn al helpen, "niet morgen maar wel de komende maanden".

De manifestatie op het Malieveld was rond 16.00 uur afgelopen. Na het gesprek met Kuipers en Helder gingen de honderden huisartsen weer naar huis. Sommigen waren zo tevreden over de demonstratie dat ze de dag afsloten met een polonaise.