Vijf jonge kinderen en een volwassene zijn vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt na een frontale aanrijding tussen twee auto's in de buurt van Meppel in Drenthe. Twee andere inzittenden raakten lichtgewond, meldt de politie. De weg van het ongeval is afgesloten.

Onduidelijk is hoe oud de slachtoffers precies zijn. De zwaargewonden zijn per traumahelikopter of ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer zeven ambulances en twee traumahelikopters waren uitgerukt om hulp te verlenen.

Het ongeval vond rond 17.20 uur plaats op de Haakswold, een weg tussen Meppel en Ruinerwold. De weg blijft voorlopig dicht voor onderzoek. De politie en brandweer hebben de plek van het ongeval met schermen afgesloten.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident. Voor alle betrokkenen wordt slachtofferhulp geregeld.