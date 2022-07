Meerdere mensen zijn vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt na een frontale aanrijding tussen twee auto's in de buurt van Meppel in Drenthe, meldt de politie. Om hoeveel slachtoffers het precies gaat, is nog niet bekend. De weg is dicht.

Ongeveer zeven ambulances en twee traumahelikopters zijn volgens de politie uitgerukt om hulp te verlenen.

Het ongeval vond rond 17.20 uur plaats op de Haakswold, een weg tussen Meppel en Ruinerwold. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.