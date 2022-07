In de hele gemeente Harderwijk geldt vrijdag vanaf 16.00 uur een noodverordening vanwege de aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet. Die manifestatie mag doorgaan, heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik besloten in overleg met politie en het Openbaar Ministerie.

Eerder al gold rond het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) een noodverordening. Haar woning staat binnen de gemeente Harderwijk. Boeren bezochten de woning al enkele malen en braken er door een politieafzetting.

De nieuwe verordening geldt tot zaterdag 2 juli 4.00 uur. Een noodverordening wordt ingesteld als er grote vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Dit geeft de politie de mogelijkheid om, wanneer nodig, preventief te fouilleren. De politie kan mensen ook verzoeken de gemeente Harderwijk te verlaten. Een noodverordening wordt bijna nooit vastgesteld, omdat het een inbreuk maakt op grondrechten.

Nederland in Verzet wil met een zogenoemde Walk of Freedom door de Harderwijkse straten trekken. Deze organisatie hield tijdens de coronapandemie verschillende protesten tegen de coronamaatregelen.